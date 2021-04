Gary Anderson hat am 2. Spieltag der Unibet Premier League in einem packenden Duell seinen ersten Sieg eingefahren.

Nach dem 6:6-Remis gegen James Wade zum Auftakt setzte sich der Schotte, der einen 99er-Average spielte, am zweiten Abend knapp mit 7:5 gegen José de Sousa durch. (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)

"The Flying Scotsman" lag nach starkem Start schnell mit 4:1 in Führung - trotz einer kurzen Rechenschwäche beim Tops stellen vor dem Break zum 3:1 - und zeigte sich dabei vor allem bei Checkouts extrem treffsicher. Dann steigerte sich jedoch De Sousa und glich mit drei Legs in Folge zum 4:4 aus.

Danach wurde es ein offener Schlagabtausch. Im letzten Leg hatte Anderson beim Stand von 6:5 einen Matchdart bei einem versuchten 142er-Checkout, konnte diesen jedoch nicht nutzen. Nachdem der Portugiese das nicht bestrafte, fand schließlich der vierte Matchdart von Anderson sein Ziel.

Auf die Frage, ob er das Match genossen hat, entgegnete Anderson bei Sky Sports danach: "Nein. Bis 4:1 habe ich es genossen. Dann kam er zurück. Im letzten Leg hat er glücklicherweise gepatzt. Ich weiß, wie sich das anfühlt."

Geheimfavorit Clayton lässt Durrant keine Chance

In der anschließenden Partie trafen Titelverteidiger Glen Durrant und Geheimfavorit Jonny Clayton aufeinander.

Die Partie wurde schnell zur einseitigen Angelegenheit. Clayton führte bereit mit 5:0, ehe sein englischer Gegenspieler sein erstes Leg gewinnen konnte. Der Waliser ließ dann etwas nach, weshalb sich Durrant noch auf 3:6 herankämpfe, doch seinen sechsten Matchdart nutze Clayton schließlich doch.

Clayton reichte ein 98er-Average und eine Checkout-Quote von 39 Prozent für den klaren Sieg. Durrant spielte nur einen 88er-Average und wirkte wie bereits in der ersten Partie größtenteils von der Rolle.

Für Durrant war es bereits die zweite klare Niederlage im zweiten Spiel, die Titelverteidigung rückt mit dieser Form zumindest zunächst in weite Ferne. (Tabelle der Darts Premier League)

Die Ergebnisse des 2. Spieltag im Überblick:

Gary Anderson – José de Sousa 7:5

Jonny Clayton – Glen Durrant 7:3

Dimitri Van den Bergh – Nathan Aspinall

Michael van Gerwen – Peter Wright

James Wade – Rob Cross