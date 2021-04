Dimitri Van den Bergh sorgt in seiner ersten Saison in der Unibet Premier League of Darts weiter für Furore. (Alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Der Belgier holte sich zum Auftakt des vierten Spieltags ein Unentschieden gegen Peter Wright und bleibt damit weiter ungeschlagen.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Anzeige

Nach einem Remis am ersten Spieltag gegen Michael van Gerwen hatte der "Dreammaker" zuletzt Nathan Aspinall und Vorjahressieger Glen Durrant geschlagen. (Spielplan der Unibet Premier League of Darts)

Gegen Wright erwischte Van den Bergh den besseren Start und ging auch dank eines 160er-Finishes mit einem Break in Führung. Doch der Schotte ließ nicht locker und rettete im letzten Leg mit einem Zwölf-Darter noch den Punkt.

Van den Bergh glänzte mit acht 180ern - Höchstwert in der laufenden Saison, die komplett in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen wird. (Tabelle der Unibet Premier League of Darts)

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Der 4. Spieltag im Überblick:

Dimitri Van den Bergh - Peter Wright 6:6

Jonny Clayton - Rob Cross

José de Sousa - Nathan Aspinall

James Wade- Michael van Gerwen

Gary Anderson - Glen Durrant