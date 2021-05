Peter Wright bekommt in diesen Wochen einfach kein Bein auf den Boden.

Der ehemalige Weltmeister aus Schottland verlor am 12. Abend der Unibet Premier League of Darts in Milton Keynes sang- und klanglos mit 1:8 gegen José de Sousa. (alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Der Portugiese ließ "Snakebite" keine Chance und führte schnell mit 6:0 in den Legs. Bezeichnend für Wrights derzeitige Situation: Erst im siebten Leg erspielte er sich die erste Chance auf ein Doppel.

Wright holt gegen De Sousa nur ein Leg

Dies ließ er zwar aus, dennoch konnte er das Leg schließlich mit einer Doppel-5 für sich entscheiden.

Es sollte jedoch das einzige Leg bleiben, das Wright für sich entscheiden konnte.

Im neunten Durchgang warf er zwar zwei 180er. Doch auch das reichte nicht zu einem weiteren Leg-Gewinn.

Stattdessen nutzte De Sousa gleich seinen ersten Matchdart auf die Doppel-15 und besiegelte damit die deutliche Niederlage des Schotten.