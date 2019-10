Gut zwei Monate vor der WM 2020 steht mit der 22. Auflage des PDC World Grand Prix 2019 bereits ein absolutes Darts-Highlight an. (World Grand Prix täglich ab 20 Uhr im LIVETICKER)

Im Citywest International Event & Convention Centre in Dublin werden ab Sonntag insgesamt 32 Spieler um einen der wichtigsten Titel der World Tour kämpfen.

Der World Grand Prix ist das einzige Major-Event, bei dem der Spielmodus Double In/Double Out lautet. Dies bedeutet, dass die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen.

World Grand Prix: Taylor ist Rekordsieger

Der Wettbewerb wird im Satz-Modus gespielt, in der ersten Runde sind zwei Sätze zum Sieg nötig, im Finale fünf. Der Sieger erhält rund 123.000 Euro, insgesamt wird über eine halbe Million Euro ausgeschüttet.

Rekordsieger ist die zurückgetretene Darts-Legende Phil Taylor, die stolze elf Mal triumphierte. Mit gehörigem Abstand folgt der aktuelle Weltranglistenerste Michael van Gerwen mit vier Erfolgen.

Nach seinem Triumph im vergangenen Jahr spricht vieles für eine Titelverteidigung des Niederländers - doch dies wird alles andere als einfach. Denn zuletzt gelang es Taylor 2008 und 2009 zweimal in Folge den World Grand Prix zu gewinnen.

Van Gerwen gewann bisher zudem immer nur in den geraden Jahren - also 2012, 2014, 2016 und 2018. Vor zwei Jahren scheiterte er dagegen bereits in der ersten Runde.

Hopp bereits zum zweiten Mal dabei

Für den World Grand Prix haben sich die Top 16 der PDC Order of Merit (offizielle Weltrangliste) qualifiziert, die Top 8 davon sind gesetzt. Hinzu kommen die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die noch nicht über die große Order of Merit qualifiziert waren. (SERVICE: Das Darts-Vokabular)

Max Hopp ist bereits zum zweiten Mal in Folge dabei. Mit dem Schotten Peter Wright hat er aber ein echtes Alptraumlos erwischt. Ähnlich schwer hat es der Österreicher Mensur Suljovic, der es zum Auftakt mit Ex-Weltmeister Rob Cross zu tun bekommt.

Die 1. Runde (Best of 3 Sets):

Sonntag, 6. Oktober, ab 20 Uhr

Ricky Evans - Chris Dobey

Mervyn King - Dimitri van den Bergh

Joe Cullen - Ian White

Jeffrey de Zwaan - Steve Beaton

James Wade (8) - John Henderson

Michael Smith (5) - Simon Whitlock

Michael van Gerwen (1) - Jamie Hughes

Gary Anderson (4) - Keegan Brown

Montag, 7. Oktober, ab 20 Uhr

Stephen Bunting - Jonny Clayton

Vincent van der Voort - Nathan Aspinall

Adrian Lewis - Jermaine Wattimena

Glen Durrant - Krzysztof Ratajski

Daryl Gurney (3) - Danny Noppert

Gerwyn Price (6) - Dave Chisnall

Rob Cross (2) - Mensur Suljovic

Peter Wright (7) - Max Hopp

