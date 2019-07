Enge Kiste beim Darts World Matchplay in Blackpool.

Am dritten Abend des zweit wichtigen Turniers des Jahres durfte sich der Australier Simon Whitlock über den Einzug in die nächste Runde freuen. Mit 10:8 behielt er gegen John Henderson die Oberhand. Dabei hatte es zunächst nach einem deutlich klareren Ergebnis ausgesehen.

Whitlock hatte bereits mit 9:6 in Führung gelegen, ehe der Highlander ein Finish nach dem anderen auspackte und sich die Chance auf den 9:9-Ausgleich erarbeitete. Im entscheidenden Moment warf der Schotte allerdings am Ziel vorbei. Whitlock nutzte die verpasste Chance von Henderson umgehend und beendete mit einer Doppel-8 die Partie.

Auch im Duell zwischen Jonny Clayton und Keegan Brown hatte sich zuvor eine äußerst spannende Partie zugetragen. The Needle sah sich lange Zeit einem Rückstand ausgesetzt, ehe er die Partie kurz vor Schluss drehen und sich den Einzug in die nächste Runde sichern konnte. Am Ende musste sich Clayton mit 8:10 geschlagen geben.