Endlich wieder Darts der internationalen Spitzenklasse im TV! Das Darts World Matchplay (LIVE im TV auf SPORT1) steht vor der Tür. In diesem Jahr wird das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. Auch der Veranstaltungsort ist ein anderer. Statt an der Traditionsstätte in Blackpool wird in Milton Keynes gespielt. SPORT1 macht den Favoritencheck

© SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago