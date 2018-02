Zur Vorbereitung auf die anstehenden Olympischen Spiele in Pyeongchang bestreitet das DEB-Team am Dienstag in der Schweiz einen echten Härtetest.

Die Schützlinge von Bundestrainer Marco Sturm werden gegen die "Eidgenossen", die ebenfalls bei Olympia am Start sind, alles aufbieten müssen. Das Aufeinandertreffen gibt es ab 18.25 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1.

Bei den Winterspielen in Südkorea bekommt es die deutsche Auswahl in der Vorrundengruppe mit Finnland, Schweden und Norwegen zu tun.

Finale in der Königsklasse

Anschließend zeigt SPORT1 ab 20.45 Uhr LIVE im Free TV und im kostenlosen LIVESTREAM das Finale der Champions Hockey League. Wer holt sich in dieser Saison den Titel in der Königsklasse?

Im diesjährigen Finale stehen sich die Växjö Lakers aus Schweden und JYP Jyväskylä aus Finnland gegenüber.

Sollten die Lakers triumphieren, wäre es der vierte schwedische Triumph bei der vierten Auflage des Wettbewerbs. In den beiden vergangenen beiden Spielzeiten waren die Frölunda Indians erfolgreich, davor holte sich Lulea Hockey die europäische Eishockey-Krone.