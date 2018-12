Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben ihr Auftaktspiel beim traditionsreichen Spengler Cup in Davos/Schweiz trotz einer starken Leistung knapp verloren.

Die in der Liga in dieser Saison schwächelnden Franken unterlagen dem gastgebenden HC Davos vor 6300 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).

Die Tore für Nürnberg, das zum ersten Mal am ältesten Eishockey-Turnier der Welt teilnimmt, erzielten Brandon Buck (37.) und Nationalspieler Leo Pföderl (49.) nach einem 0:2-Rückstand zum zwischenzeitlichen 2:2.

Im zweiten Spiel der Vorrunde treffen die Ice Tigers, die in der DEL derzeit nicht auf einem Play-off-Platz stehen, am Freitag (20.15 Uhr) auf Team Canada.