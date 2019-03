Altmeister Düsseldorfer EG hat in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Augsburger Panther den zweiten Sieg gefeiert und in der Viertelfinalserie die Führung übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis setzte sich im dritten Aufeinandertreffen mit 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) bei den Panthern durch.

In der Best-of-Seven-Serie führen die Rheinländer damit 2:1. Nach dem frühen Gegentreffer durch Simon Sezemsky (1.) erzielten im Curt-Frenzel-Stadion Jaedon Descheneau (2.), Patrick Buzas (13.), Braden Pimm (19.) und Philip Gogulla (38.) die Tore für die Gäste.

Matt White (28.) und Drew LeBlanc (31.) verhalfen Augsburg zum zwischenzeitlichen 3:3.

Das erste Duell mit den Panthern hatte die DEG an gleicher Stelle am vergangenen Dienstag 1:7 verloren, in Düsseldorf setzten sich am Freitag die Gastgeber mit 4:1 durch.