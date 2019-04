Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Finnland den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team des neuen Bundestrainers Christian Künast schlug Japan in Espoo mit 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) und steht nach dem 2:1-Sieg zum Auftakt gegen Schweden nach Penaltyschießen in der Gruppe B mit fünf Punkten hinter Tschechien (6) auf dem zweiten Platz.

Anna Fiegert erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Celina Haider (47.) erhöhte im Schlussdrittel.

Danach schlugen die Japanerinnen in Person von Chiho Osawa (48.) und Hanae Kubo (49.) innerhalb von elf Sekunden zurück. Marie Delarbre erzielte drei Minuten vor dem Ende den Siegtreffer.

Das DEB-Team, Vierter bei der WM 2017, trifft in den weiteren Vorrundenspielen auf Frankreich und Tschechien. Die ersten Drei der Gruppe B qualifizieren sich für das Viertelfinale, die letzten beiden steigen ab. Die besten fünf Mannschaften um Titelverteidiger und Olympiasieger USA sowie Rekordweltmeister Kanada spielen in der Gruppe A.

Weiter geht es für die Künast-Schützlinge am Montag (17.00 Uhr MESZ) gegen Frankreich.