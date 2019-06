Wickenheiser kommt in Hall of Fame

vergrößernverkleinern Hayley Wickenheiser wurde in die Hall of Fame aufgenommen © Getty Images

Sportinformationsdienst

Große Ehre für Hayley Wickenheiser. Als erst siebte Frau in der Geschichte wird die viermalige Eishockey-Olympiasiegerin in die Hall of Fame aufgenommen.