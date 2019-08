Am Freitag und Samstag steigt in Kitzbühel mit dem Red Bulls Salute ein Eishockey-Einladungsturnier der europäischen Spitzenklasse. SPORT1 überträgt alle vier Spiele im LIVESTREAM auf SPORT1.de.

Neben dem EHC Red Bull München treten drei weitere Topvereine Europas im österreichischen Skiort an, um in jeweils zwei Härtetests die Form für die kommende Saison festzustellen.

Bildergalerie Die größten Spektakel im Eishockey 19 Bilder

Die österreichischen Zuschauer dürfen sich über die Teilnahme des EC Red Bull Salzburg freuen. Aus Schweden reisen die Malmö Redhawks an. Zudem ist das finnische Topteam IFK Helsinki am Start. Bis auf Helsinki waren alle Klubs in der letzten Saison im Viertelfinale der Hockey Champions League (ab 29. August LIVE im TV auf SPORT1) vertreten.

Anzeige

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

München im Halbfinale gegen Helsinki

Am Freitag kommt es zu den Halbfinalpartien zwischen Salzburg und Malmö (15.55 Uhr im LIVESTREAM) sowie München und Helsinki (19.55 Uhr im LIVESTREAM).

Am Samstag finden zu den gleichen Uhrzeiten das Spiel um Platz drei (15.55 Uhr im LIVESTREAM) und das Finale (19.55 Uhr im LIVESTREAM) statt.