Beim Eishockey-Nachwuchs von Red Bull Salzburg verbreitet sich offenbar das Coronavirus.

Bereits am Mittwoch war bekanntgeworden, dass es einen positiven Fall in der U-18-Nachwuchsmannschaft der Red Bull Akademie in Liefering gibt, am Freitag stieg der Zahl der positiven Fälle auf 28.

Inzwischen sind es laut bgland24.de sogar 30 Spieler und Betreuer, die sich mit COVID-19 infiziert haben.

Der Trainings-, Spiel- und Akademiebetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt. Das Team wird in der Akademie isoliert.

Das Virus verbreitete sich am Anfang offenbar bei einer Trainingsreise des U18-Teams in Tschechien. Womöglich hatte sich ein Salzburger Spieler bereits zuvor angesteckt.