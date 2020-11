vergrößernverkleinern Korbinian Holzer wechselt aus der NHL nach Russland © Imago

SID

Korbinian Holzer verlässt die NHL und schließt sich einem Team in Russland an. Auch in den USA gab es Interesse an den Diensten des deutschen Nationalspielers.