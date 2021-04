Der schwedische Startorhüter Henrik Lundqvist kehrt nach einer Operation am offenen Herzen in dieser Saison nicht mehr in die NHL zurück.

Das gab der 39-Jährige von den Washington Capitals nach einem medizinischen Check bekannt. (NEWS: Alles zur NHL)

"Das Training ist gut gelaufen, aber mein Herz ist noch nicht bereit", schrieb Lundqvist bei Twitter. Bei der Untersuchung sei eine Entzündung festgestellt worden. Er brauche jetzt noch ein "paar Monate Ruhe. Das ist Teil des Prozesses auf meinem Weg zurück zu 100 Prozent." (Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Lundqvist, Olympiasieger von 2006, war im Januar operiert worden. Sieben Wochen danach kehrte der Goalie auf das Eis zurück. Der Schlussmann hatte vor der Saison einen Einjahresvertrag bei den Capitals unterschrieben, zuvor war er 15 Jahre lang für die New York Rangers im Einsatz gewesen.