Torhüter Thomas Greiss hat mit den Detroit Red Wings in de NHL eine Niederlage einstecken müssen. (ausgewählte Spiele der NHL LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Das Team aus "Motor City" verlor am Dienstag (Ortszeit) 2:3 nach Penalty-Schießen gegen die Nashville Predators. Greiss parierte dabei 29 Schüsse in der regulären Spielzeit, konnte die Niederlage am Ende jedoch nicht verhindern. (NEWS: Alles zur NHL)

Detroit bleibt mit 32 Punkten Schlusslicht in der Central Division. Nach 41 Spielen stehen erst 13 Siege zu Buche. (Spielplan und Ergebnisse der NHL)