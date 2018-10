Der Deutsche Meister Red Bull München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Schweizer Klub EV Zug. Das ergab die Auslosung in Helsinki. Sollten sich die Münchner im Hin- und Rückspiel gegen den Schweizer Klub durchsetzen, treffen sie im Viertelfinale auf den Sieger des Duells Malmö Redhawks (Schweden) gegen den SC Bern (Schweiz).

"Das ist ein interessantes Los. In dieser Phase des Wettbewerbs gibt es keine leichten Gegner mehr. Wir wollen dieses Jahr den nächsten Schritt gehen und ins Viertelfinale einziehen", sagte Stürmer Patrick Hager: Zug ist ein Topteam. Sich auf diesem Niveau zu messen, macht immer Spaß. Nachdem wir letztes Jahr gegen Bern ausgeschieden sind, wollen wir dieses Mal gegen ein Schweizer Team weiterkommen."

Hier verspielt München den Gruppensieg

Als Gruppenzweiter dürfte der einzig verbliebene deutsche Teilnehmer das Achtelfinal-Hinspiel am 6. November zuerst zu Hause austragen. Das Rückspiel findet am 20. oder 21. November statt. Der genaue Spielplan wird in der kommenden Woche veröffentlicht. Das Endspiel der Champions League steigt in jedem Fall am 5. Februar 2019 in der Stadt des Finalteilnehmers mit der besseren Gruppen- und Play-off-Bilanz.

