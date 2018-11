Am Dienstag startet die K.o.-Runde in der Champions Hockey League. Nachdem die Eisbären Berlin und die Thomas Sabo Ice Tigers die Gruppenphase nicht überstanden haben, ist der EHC Red Bull München der einzige DEL-Vertreter im Achtelfinale.

Für den deutschen Meister geht es in der Runde der letzten 16 Teams gegen den EV Zug. Zunächst treffen München und die Schweizer Mannschaft im Hinspiel in der bayerischen Landeshauptstadt aufeinander (CHL, Achtelfinale: EHC Red Bull München - EV Zug am Dienstag ab 19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Am 20. November reisen die Münchner zum Rückspiel zu den Eidgenossen.

Schwere Aufgabe für den EHC

Der EHC hatte die Hauptrunde als Tabellenzweiter der Gruppe B hinter Malmö abgeschlossen. Das Team von Trainer Don Jackson hatte vier Siege und zwei Niederlagen zu verzeichnen.

Mit Zug trifft München auf ein absolutes Spitzenteam. Die Schweizer setzten sich in Gruppe D mit 16 Punkten aus sechs Spielen souverän als Erster durch. Von allen Teams in der Gruppenphase hatte nur HC Pilsen mit 17 einen Zähler mehr gesammelt.