In Helsinki wurden die Paarungen für das Achtelfinale der Eishockey Champions League ausgelost. Ex-Fußballer und Trainer Sami Hyypiä fungierte als Losfee und bescherte den drei deutschen Teams machbare Gegner. Die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München hatten sich jeweils als Gruppensieger bereits fürs Achtelfinale der Champions Hockey League qualifiziert. (SERVICE: Die CHL-Tabelle)

Alle Paarungen im Überblick:

Skelleftea AIK/Schweden - Djugardens IF/Schweden

EHC Biel/Schweiz - Augsburger Panther

Red Bull München - Junost Minsk

Frölunda Indians/Schweden - Färjestad Karlstad/Schweden

EV Zug/Schweiz - Tappara Tampere/Finnland

Lulea HF/Schweden - SC Bern

Adler Mannheim - Mountfield HK/Tschechien

Lausanne HC - HC Pilsen

Der Playoff-Zeitplan

Das Achtelfinale wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Termine stehen bereits fest.

Die Hinspiele finden am Dienstag 12. November, sowie am Mittwoch, 13. November, statt. Eine Woche später am Dienstag, 19. November, sowie am Mittwoch, 20. November, finden dann die Rückspiele statt.

Die Viertelfinals folgen am 3./4. Dezember sowie am 10. Dezember. Die Halbfinals werden am 7./8. Januar sowie am 14./15. Januar ausgespielt.

Das Endspiel findet dann am 4. Februar statt.