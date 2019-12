Nach dem Achtelfinal-Aus der Adler Mannheim und Augsburger Panther ist der EHC Red Bull München einmal mehr der letzte verbliebene DEL-Vertreter in der Champions Hockey League.

Dabei werden Erinnerungen an die Vorsaison wach, als der EHC bis ins Finale stürmte und dort nur knapp mit 1:3 am dreifachen CHL-Sieger Frölunda Indians aus Schweden scheiterte.

München trifft auf Top-Team

Nun nehmen die Münchner einen neuen Anlauf und mit Djurgarden Stockholm wartet im Viertelfinale wieder ein schwedisches Topteam. (CHL: Djurgarden Stockholm - Red Bull München, ab 18.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 u. im LIVESTREAM)

Anzeige

Der EHC setzte sich in der Runde zuvor souverän mit 3:2 und 6:0 gegen Yunost Minsk durch, Stockholm entschied das landesinterne Duell gegen Skelleftea AIK mit 3:3 und 4:1 für sich. (SERVICE: Der CHL-Spielplan)

SPORT1 zeigt das Viertelfinal-Hinspiel in Skandinavien am kommenden Dienstag live im Free-TV mit Kommentator Basti Schwele. Dazu ist der verletzte Stamm-Goalie des EHC Danny aus den Birken als Experte am Mikrofon zu Gast.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

So können Sie Stockholm- München LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App