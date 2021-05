Jetzt ist klar, mit wem es der frischgebackene DEL-Champion Eisbären Berlin sowie die weiteren Klubs aus der PENNY DEL auf europäischem Eis zu tun bekommen werden: Am Mittwoch ist die Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) ausgelost worden. (NEWS: Alles zur CHL)

Unter den 32 Teilnehmern sind vier Teams aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die Gruppenphase beginnt am 26. August und endet am 13. Oktober.

Die Einteilung der deutschen Gruppen in der Übersicht.

Gruppe A: Fischtown Pinguins Bremerhaven, Växjö Lakers (Schweden), Sparta Prag (Tschechien), TPS Turku (Finnland)

Gruppe C: Adler Mannheim, Rauman Lukko (Finnland), HC Lausanne (Schweiz), Cardiff Devils (Wales)

Gruppe D: EHC Red Bull München, EV Zug (Schweiz), Rögle Ängelholm (Schweden), SönderjyskE Vojens (Dänemark)

Gruppe E: Eisbären Berlin, HC Lugano (Schweiz), Skelleftea AIK (Schweden), Tappara Tampere (Finnland)