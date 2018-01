Am Dienstag steht in der DEL ein Kracher-Duell an. Die Adler Mannheim empfangen den EHC Red Bull München - und SPORT1 ist mit dabei und überträgt die Partie ab 19.25 Uhr LIVE im Free-TV.

Die Hausherren konnten im bisherigen Saisonverlauf die hohen Erwartungen nicht immer erfüllen und stehen kurz vor Ende der Hauptrunde lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz. Dementsprechend haben die Kurpfälzer bereits einen Trainerwechsel hinter sich.

Im Dezember wurde Sean Simpson freigestellt. Auf den Kanadier folgte Bill Stewart. Seine Mannschaft möchte sich nun gegen den amtierenden DEL-Champion behaupten.

Für die Gäste läuft es unterdessen einwandfrei. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson führt die Tabelle an und möchte auch gegen den siebenfachen Meister nachlegen und den Vorsprung auf seine Verfolger weiter ausbauen.