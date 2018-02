Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit US-Angreifer Justin Florek um eine weitere Saison bis 2019 verlängert. (Die DEL regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1)

Das teilte der Klub am Dienstag mit. In der laufenden Spielzeit erzielte der 27-Jährige bislang in 48 Partien neun Tore und bereitete weitere elf Treffer vor.

Nach der Olympia-Pause biegt die Hauptrunde der DEL am Mittwoch auf die Zielgerade ein. Für die Roosters steht am 50. Spieltag die Partie gegen die Kölner Haie an.