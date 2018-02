Die Augsburger Panther haben vor dem Saisonendspurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den auslaufenden Vertrag mit Trainer Mike Stewart um eine weitere Saison bis 2019 verlängert. Das gaben die Panther am Freitag bekannt. Der 45 Jahre alte Stewart geht damit in seine vierte Spielzeit bei den Schwaben.

"Nachdem meine persönliche Zukunft nun geklärt ist, geht es für mich darum, mit drei Siegen doch noch die Play-offs zu erreichen. Parallel beschäftigen wir uns aber natürlich auch intensiv mit der Kaderplanung", sagte Stewart. Augsburg liegt nach 49 Spielen mit 63 Punkten auf Platz zwölf.

"Wir sind froh, dass sich Mike Stewart trotz anderer Optionen im In- und Ausland für einen Verbleib bei den Augsburger Panthern entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass Mike für uns der richtige Trainer ist", sagte Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl.