Der deutsche Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg hat einen Nachfolger für den scheidenden Cheftrainer Pavel Gross gefunden. Wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten, wird der ehemalige finnische Nationalspieler Pekka Tirkkonen ab der kommenden Saison hinter der Bande stehen. Der 49-Jährige erhält einen Einjahres-Vertrag.

Tirkkonen war zuletzt beim fünfmaligen Schweizer Meister Kloten Flyers tätig. Als Spieler war er in Deutschland unter anderem bei den Star Bulls Rosenheim und den Augsburger Panthern aktiv.

"Pekka stand von Anfang an ganz oben auf meiner Liste. Er ist ein sehr ehrgeiziger und akribisch arbeitender Trainer, der vieles von dem mitbringt, was wir hier in Wolfsburg brauchen", sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.

Im Januar war bekannt geworden, dass Gross zum Ligakonkurrenten Adler Mannheim wechselt. Unter Gross war Wolfsburg dreimal Vizemeister geworden.