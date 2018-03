Die Thomas Sabo Ice Tigers haben beste Chancen auf das Halbfinale der DEL-Playoffs.

Die Franken übernahmen mit dem 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) gegen die Kölner Haie am vergangenen Freitag die 3:2-Führung in der Serie.

Am Sonntag kann Nürnberg mit einem Sieg in Köln schon alles klar machen.

SPORT1 überträgt die Partie aus der Lanxess Arena ab 16.55 Uhr LIVE im TV und im LIVETICKER.

Die Halbfinalpaarungen ergeben sich erst danach. München bekommt den in der Hauptrunde am schwächsten platzierten Teilnehmer - also entweder Mannheim oder Köln.

Playoff-Stand (Best of Seven):

Thomas Sabo Ice Tigers - Kölner Haie 3:2

Teams im Halbfinale:

EHC Red Bull München

Eisbären Berlin

Adler Mannheim