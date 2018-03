Eishockey-Meister Red Bull München hat im Playoff-Viertelfinale den ersten Sieg gefeiert und die Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ausgeglichen.

Der Titelverteidiger gewann beim Außenseiter 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) und machte damit die 3:4-Heimniederlage im ersten Duell wett. Das nächste Spiel der "best-of-seven"-Serie findet am Sonntag statt.

Brooks Macek (1.), Maximilian Kastner (13.) und Keith Aucoin (18.) brachten die Gäste im ersten Drittel deutlich in Führung. Michael Moore (23.) traf für die Gastgeber, ehe Patrick Hager (29.) die Drei-Tore-Führung wiederherstellte.

Allerdings brachten Wade Bergman (32.) und Kristopher Newbury (41.) Bremerhaven wieder heran. Olympia-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun (56.) und Jason Jaffray (59.) machten kurz vor Schluss alles klar.

Eisbären verpassen zweiten Sieg

Rekordmeister Eisbären Berlin hat dagegen den zweiten Sieg verpasst. Der Hauptstadtklub verlor beim Vizemeister Grizzlys Wolfsburg 2:5 (1:3, 1:0, 0:2), in der Serie steht es damit 1:1. Am Sonntag kommt es in Berlin zu Spiel drei.

Christoph Höhenleitner (7.), Fabio Pfohl (12.) und Conor Allen (13.) brachten die Gastgeber schnell 3:0 in Führung, ehe Louis-Marc Aubry (15.) und Sean Backman (39.) Berlin wieder heranbrachten. Alexander Weiß (43.) sorgte für den erneuten Zwei-Tore-Abstand, Brent Aubin (56.) traf zum Endstand.

Die Spiele im Stenogramm:

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Red Bull München 3:6 (0:3, 2:1, 1:2)

Tore: 0:1 Brooks Macek (00:52), 0:2 Maximilian Kastner (12:49), 0:3 Keith Aucoin (17:27), 1:3 Michael Moore (22:11), 1:4 Patrick Hager (28:45), 2:4 Wade Bergman (31:21), 3:4 Kristopher Newbury (40:26), 3:5 Dominik Kahun (55:50), 3:6 Jason Jaffray (58:29)

Zuschauer: 4647

Strafminuten: Bremerhaven 6 - München 4

Playoff-Stand: 1:1

Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Tore: 1:0 Christoph Höhenleitner (6:27), 2:0 Fabio Pfohl (11:55), 3:0 Conor Allen (12:53), 3:1 Louis-Marc Aubry (14:05), 3:2 Sean Backman (38:10), 4:2 Alexander Weiss (42:41), 5:2 Brent Aubin (55:28)

Zuschauer: 4503

Strafminuten: Wolfsburg 23 + 20 Spieldauer-disziplinar (Höhenleitner) - Berlin 37 + 10 disziplinar (Buchwieser, Richmond, MacQueen, Olver) + 20 Spieldauer-disziplinar (Backman)

Playoff-Stand: 1:1