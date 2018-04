In den DEL-Playoffs (LIVE im TV auf SPORT1) geht es in den Halbfinals in die heiße Phase.

Rekordmeister Eisbären Berlin empfängt am Ostermontag (ab 14.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) die Thomas Sabo Ice Tigers zu Spiel drei der Halbfinal-Serie.

Nach der unglücklichen Niederlage in Nürnberg wollen die Eisbären zu Hause wieder zuschlagen. Spiel zwei der Serie verlor Berlin erst in der Overtime mit 2:3. Das Auftaktspiel hatten die Eisbären dagegen klar mit 5:1 gewonnen. Damit steht es in der Best-of-seven-Serie nun 1:1. (SERVICE: So läuft das Halbfinale der DEL-Playoffs).

Spiel drei am Ostermontag könnte somit nun ein wegweisendes für den weiteren Verlauf des Duelles sein. "Wir sind bereit", sagte Eisbären-Trainer Uwe Krupp.

Plachta-Einsatz fraglich

In der zweiten Halbfinal-Serie trifft Titelverteidiger Red Bull München um 18.30 Uhr (im LIVETICKER) auf die Adler Mannheim. Auch in dieser Serie steht es nach dem Sieg der Adler in Spiel zwei 1:1.

Unklar ist weiterhin, ob Mannheims Matthias Plachta nach dem brutalen Ellenbogencheck aus Spiel eins am Ostermontag wieder auf dem Eis stehen kann. Am Samstag fehlte er wegen einer Gehirnerschütterung.