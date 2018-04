Seit Tagen bekommen die Thomas Sabo Nürnberger Ice Tigers Post von einem Unbekannten. Ein Fan der Eisbären Berlin schickt ihnen täglich ein Taschentuch zum Trocknen ihrer Tränen.

Die Nürnberger scheiterten in der Playoff-Halbfinal-Serie mit 2:4 an den Eisbären aus Berlin. Nürnbergs Hauptgesellschafter Thomas Sabo verschwand nach der Niederlage mit Tränen in den Augen in der Kabine.

„Ich habe das erste Mal nach einer Playoff-Serie wirklich geheult, weil ich mich selten hilfloser gefühlt habe als heute“, sagte er den Nürnberger Nachrichten.

Zudem legten sich die Nürnberger nach der Niederlage mit den Schiedsrichtern an und haderten mit einigen Entscheidungen.

Ob die Taschentücher für Sabo oder die Spieler gedacht sind, ist nicht bekannt.