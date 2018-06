Alle 14 Vereine der DEL haben die Lizenz für die Saison 2018/2019 erhalten. Das ist das Ergebnis des Lizenzprüfungsverfahrens, in das die Wirtschaftsprüfer der ASNB Revisions und Treuhand GmbH Düsseldorf eingebunden waren. Den kompletten Spielplan für die kommende Spielzeit gibt die DEL am 9. Juli bekannt.

Die DEL startet am 14. September in ihre 25. Saison. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 3. März 2019. In den Play-offs wird ab dem 6. März 2019 bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 30. April 2019 der Nachfolger des amtierenden Meisters Red Bull München ermittelt.