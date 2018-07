Bei den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht in der kommenden Spielzeit ein früherer Stanley-Cup-Sieger im Tor.

Wie der Klub am Freitag vermeldete, wechselt der 31-jährige Jeff Zatkoff zu den Niederbayern.

Zatkoff kam in der Meistersaison der Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga in der Saison 2015/2016 16-mal zum Einsatz, insgesamt bringt er Erfahrung aus 48 NHL-Partien mit.

"Im Laufe der letzten Jahre habe ich ihn während meiner Scouting-Touren mehrfach spielen sehen und dabei hat er immer überzeugt", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham. Zatkoff ist bereits der zwölfte Straubinger Neuzugang.