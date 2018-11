In der Champions Hockey League läuft für den EHC Red Bull München alles nach Plan. Am Dienstag siegte der DEL-Meister gegen die Malmö Redhawks. In der heimischen Liga ist dagegen noch etwas Sand im Getriebe.

Zuletzt unterlagen die Münchner zuhause gegen den ERC Ingolstadt mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) und liegen in der DEL aktuell nur auf Tabellenplatz fünf. (SERVICE: DEL Spielplan 2018/2019 - alle Ergebnisse)

DEL: Bremerhaven will München trotzen

Zum Auftakt des 10. Spieltags treten die Münchner bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an. (DEL: Fischtown Pinguins - EHC Red Bull München, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Nordlichter auf Tabellenrang zwölf konnten zuletzt ein Erfolgserlebnis feiern und 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewinnen. Entsprechend selbstbewusst gehen sie das Duell mit dem amtierenden Meister an.

Spitzenspiel der DEL: Ingolstadt empfängt Düsseldorfer EG

In den anderen Hallen geht es dann am Freitagabend zur Sache. Im Spitzenspiel Tabellenführer gegen Dritter tritt die Düsseldorfer EG beim ERC Ingolstadt an. Die Adler Mannheim auf Platz zwei empfangen Schlusslicht Schwenningen. (Alle Spiele der DEL im LIVETICKER)

Der 10. Spieltag der DEL im Überblick:

Donnerstag, 11. Oktober:

Fischtown Pinguins - EHC Red Bull München (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Freitag, 12. Oktober:

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Grizzlys Wolfsburg - Thomas Sabo Ice Tigers (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Kölner Haie - Iserlohn Roosters (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Straubing Tigers - Augsburger Panther (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)