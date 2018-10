Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Schweizer Hans Kossmann als Nachfolger des am Montag entlassenen Trainers Pekka Tirkkonen verpflichtet.

Der 56-jährige Kossmann erhält einen Vertrag bis Saisonende, er soll die Niedersachsen vom derzeit vorletzten Tabellenplatz wieder nach oben führen. In der vergangenen Saison hatte Kossmann in der Schweiz mit den ZSC Lions aus Zürich den Meistertitel gewonnen.

"Wir sind sehr froh, dass die sehr kurzfristig, aber intensiv geführten Gespräche mit Hans Kossmann so schnell zu einem positiven Abschluss gekommen sind und diese sehr wichtige und entscheidende Position geklärt ist", sagte Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Kossmann, der neben der Schweizer auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, wird am Mittwochabend zu seiner neuen Mannschaft stoßen. Am Donnerstag (DEL: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) geht es für die Grizzlys bei den Straubing Tigers in der DEL weiter.