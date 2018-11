Am Sonntag steht in der DEL der 21. Spieltag auf dem Programm. Dabei kommt es in Köln zum Aufeinandertreffen zwischen den Haien und dem EHC Red Bull München. (DEL: Kölner Haie - EHC Red Bull München am Sonntag ab 16.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Für den Deutschen Meister geht es darum, den Rückstand auf Tabellenführer Adler Mannheim nicht weiter anwachsen zu lassen. Der beträgt nach 20 Partien satte acht Punkte.

Von den letzten drei Spielen verloren die Münchner zwei nach Verlängerung. Beim Tabellensiebten Köln erwartet den EHC jedoch eine schwierige Aufgabe.

Die Adler müssen bereits um 14 Uhr bei den Fischtown Pinguins ran. Zudem trifft der ERC Ingolstadt um 16.30 Uhr auf die Eisbären Berlin. (Spielplan und alle LIVETICKER der DEL)

So können Sie Kölner Haie - EHC Red Bull München in der DEL LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de