Am 17. Spieltag der DEL empfangen die Straubing Tigers zu Hause die Krefeld Pinguine.

Nach der jüngsten Niederlagenserie brauchen die Niederbayern dringend wieder ein Erfolgserlebnis, allerdings haben sich die Pinguine auswärts zuletzt stark präsentiert. SPORT1 überträgt das Duell am kommenden Sonntag ab 16.45 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Am Dienstag steht dann wieder die Eishockey-Königsklasse auf dem Programm. Der EHC Red Bull München ist der einzige deutsche Vertreter in der K.o.-Phase der Champions Hockey League (CHL) und trifft dort wie in der Vorsaison auf ein Topteam aus der Schweiz. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen den EV Zug ist ab 19.55 Uhr ebenfalls LIVE im TV und STREAM auf SPORT1 zu sehen.

Duell auf Augenhöhe zwischen Straubing und Krefeld

In der Vorsaison landeten die Straubing Tigers und die Krefeld Pinguine am Tabellenende.

Nach einem starken Saisonstart ist diesmal Besserung in Sicht, auch wenn beide Teams zuletzt ins Tabellenmittelfeld abgerutscht sind. Die Straubing Tigers haben die vergangenen fünf Partien allesamt verloren. Krefeld meldete sich zuletzt mit einem 3:2-Sieg bei den Kölner Haien zurück. Für die Pinguine war es bereits der vierte Erfolg in den vergangenen fünf Auswärtsspielen.

Das erste direkte Duell in dieser Saison zwischen beiden Mannschaften war hart umkämpft: Am Ende konnte sich Straubing mit 3:2 in der Overtime durchsetzen.

München in der CHL

Der EHC Red Bull München will zum ersten Mal in das Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Dazu muss ein Sieg gegen den EV Zug her.

Die kommenden Eishockey-Spiele auf den SPORT1-Plattformen im Überblick:

Alle Partien des 17. Spieltags im Überblick:

Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings (ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Adler Mannheim - Augsburger Panther (ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg (ab 14 Uhr im LIVETICKER)

ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Iserlohn Roosters (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Straubing Tigers - Krefeld Pinguine (ab 17 Uhr im LIVETICKER)

Fischtown Pinguins - Kölner Haie (ab 19 Uhr im LIVETICKER)