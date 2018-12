Am 32. Spieltag treffen die Adler Mannheim auf die Schwenninger Wild Wings.

Nach dem spektakulären Comeback-Sieg gegen die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg will der Tabellenführer am 2. Weihnachtsfeiertag direkt den nächsten Erfolg einfahren. (DEL: Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings, am Mittwoch ab 17.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und Stream)

Dank der furiosen Aufholjagd der Mannheimer und dem Patzer der Düsseldorfer EG gegen die Eisbären Berlin beträgt der Vorsprung der Mannheimer wieder neun Punkte.

Daher geht es für die Verfolger aus Düsseldorf (DEL: Düsseldorfer EG - Iserlohn Roosters, Mittwoch ab 14.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) und Augsburg (DEL: Krefeld Pinguine - Augsburger Panther, Mittwoch ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) darum, die Adler weiter unter Druck zu setzen.

DEL: So können Sie Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de