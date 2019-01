Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga müssen in ihrer sportlichen Krise den Ausfall von Kapitän Andre Rankel verkraften.

Der 33 Jahre alte Stürmer hat sich am vergangenen Sonntag im Spiel bei den Grizzlys Wolfsburg (2:4) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und kann vorerst nicht für den Vizemeister auflaufen.

Rankel fehlt damit am Freitag (19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Ader Mannheim und am Sonntag (14.00/beide MagentaSport) beim Wiedersehen mit den Grizzlys in Wolfsburg. Die Eisbären haben zuletzt vier Niederlagen in Folge kassiert.