Die größten Eishockey-Spektakel zum Durchklicken:

Das RheinEnergieStadion in Köln ist Schauplatz für das nächste Eishockey-Großevent.

Wo normalerweise der 1. FC Köln seine Heimspiele austrägt, treffen am Samstag die beiden Eishockey-Traditionsklubs Kölner Haie und Düsseldorfer EG aufeinander (Samstag ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). 46.000 Karten sind den Klassiker bereits verkauft worden.

Beim bislang letzten Winter Game der DEL in Sinsheim 2018 sorgten die Adler Mannheim und die Schwenninger Wild Wings für ein Eis-Spektakel. Die Mannheimer gewannen am Ende in einem torreichen Spiel mit 7:3.

SPORT1 zeigt eine Auswahl der größten Spektakel in Sportstadien und unter freiem Himmel in der Geschichte der Sportart.