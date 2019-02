vergrößernverkleinern Leonhard Pföderl und die Thomas Sabo Ice Tigers sind auf Pre-Playoff-Kurs © Getty Images

Für die Thomas Sabo Ice Tigers rücken die Pre-Playoffs in der DEL in greifbare Nähe. Die Franken setzen sich in einem Nachholspiel gegen Iserlohn durch.