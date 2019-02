vergrößernverkleinern Travis James Mulock wechselte zu dieser Saison von den Kölner Haien zu den Straubing Tigers © Imago

Travis James Mulock trägt auch in der Saison 2019/20 das Trikot der Straubing Tigers. Der Deutsch-Kanadier wird dann in seine elfte Saison in der DEL gehen.