Die Playoffs sind nach dem Einstieg der Favoriten aus Mannheim und München endgültig eröffnet und die ersten Viertelfinal-Partien hatten auch schon einige dramatische Momente parat.

Ingolstadt triumphiert in Köln

Der ERC aus Ingolstadt ließ in der Kölner Lanxess-Arena nichts anbrennen und sorgte mit dem 6:2-Sieg für lange Gesichter bei den heimischen Fans und ausgelassene Stimmung im Gästeblock. Die Haie müssen nun mit einer deutlichen Niederlage im Gepäck nach Oberbayern reisen und versuchen, direkt die zweite Niederlage der Serie zu verhindern. Vor allem die Chancenverwertung muss besser werden, will man gegen gnadenlos effektive Ingolstädter bestehen. (ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im LIVETICKER)

Augsburg lässt zu Hause nichts anbrennen

Noch souveräner als die Namensvettern aus Ingolstadt gewannen die Augsburger Panther ihre Auftaktpartie im Viertelfinale. Schlussendlich mit 7:1 wurden die chancenlosen Düsseldorfer aus der Arena geschossen, die zum Ende hin mehr Präsenz auf der Strafbank als auf dem Eis zeigten. Trotz großer Überlegenheit führten die Schwaben allerdings lange nur 1:0 und machten es so ungewollt spannend. (19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Anzeige

München zittert sich zu erstem Sieg

Der Serienmeister vom EHC Red Bull München hätte auf dem Weg zum vierten Titel in Folge gegen die Eisbären aus Berlin fast direkt den ersten Dämpfer erlitten. Bis zum Schluss-Drittel verlief die Partie torlos und ging dann mit einem 2:2 nach 60 Minuten in die Verlängerung, wo München schließlich doch die Oberhand behielt und Spiel 1 schlussendlich mit 3:2 für sich entscheiden konnte. (ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im LIVETICKER)

Mannheim feiern Schützenfest

Im Gegensatz zu den anderen bayerischen Teams mussten sich die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg in Spiel 1 der Playoffs geschlagen geben. Gegen die Favoriten aus Mannheim setzte es eine ordentliche 2:7 Klatsche die es nun im heimischen Stadion zu egalisieren gilt, will man an der Sensation schnuppern und die Mannheimer aus dem Rennen um die Meisterschaft nehmen. (ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im LIVETICKER)

So können Sie die DEL-Playoffs LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de