DEL-Playoffs: Nürnberg - Mannheim LIVE im TV, Stream, Ticker

Die heiße Saisonphase in der DEL hat begonnen! Die Playoffs sind in vollem Gange (SERVICE: Hier geht's zum Spielplan der DEL-Playoffs).

Im Viertelfinale stehen die vierten Partien der "Best-of-seven"-Serien an. Die Adler Mannheim, Erster der Hauptrunde, haben sich bisher schadlos gehalten und die ersten drei Spiele gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg für sich entschieden.

In Duell Nummer vier haben die Adler nun ihren ersten Matchball, mit einem Auswärtssieg könnten die Mannheimer per "Sweep" ins Halbfinale einziehen (ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM auf SPORT1.de und im DEL-LIVETICKER).

Doch die Franken haben sich noch lange nicht aufgegeben und glauben an ihre Chance an ein Comeback. Nürnbergs Coach Martin Jiranek hatte schon nach der 1:4-Pleite in Spiel drei einen Plan für die vierte Begegnung: "Wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, müssen wir mehr als ein Tor schießen. Mannheim lässt uns nicht viele Chancen, deswegen müssen wir unsere Powerplays besser nutzen."

Haie in Ingolstadt unter Zugzwang

Für die Kölner Haie gilt es unterdessen, den nach drei Spielen verloren Heimvorteil wieder zurückzugewinnen. Beim ERC Ingolstadt muss dafür ein Sieg her, um in der Serie zum 2:2 auszugleichen (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Titelverteidiger EHC Red Bull München kann sich dagegen zwei Matchbälle besorgen. Bei den Eisbären Berlin (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) könnte der Meister den dritten Sieg einfahren und somit auf 3:1 stellen.

Gleiches gilt für die Düsseldorfer EG. Mit einem Heimsieg gegen die Augsburger Panther (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) würden die Rheinländer in der Serie vorentscheidend auf 3:1 davonziehen.

So können Sie die DEL-Playoffs LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de