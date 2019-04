Nach der Rekordhauptrunde mit 116 Punkten marschieren die Adler Mannheim auch durch die Playoffs und stehen kurz vor dem ersten Finaleinzug seit der Meisterschaft 2015.

Nach dem klaren 4:1 in der Viertelfinalserie gegen die Thomas Sabo Ice Tigers können die Mannheimer mit einem Sieg im vierten Halbfinale gegen die Kölner Haie (DEL-Playoffs: Kölner Haie - Adler Mannheim, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) den White Wash perfekt machen und bereits vorzeitig das Finalticket lösen.

Das erste Spiel in der Kölner Lanxess Arena hatten die Adler souverän mit 4:1 gewonnen, überhaupt musste die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in den bisherigen drei Duellen mit dem KEC erst ein Gegentor hinnehmen.

Anzeige

Haie hoffen auf erneutes Comeback

Großen Anteil daran hat insbesondere Goalie Dennis Endras, der die Kölner ein ums andere Mal zur Verzweiflung trieb. "Dennis hat wieder einmal fantastisch gehalten", fand Center Luke Adam nach dem zweiten Shutout des 33-Jährigen lobende Worte. "Wir müssen einfach so weiter machen", richtete Matthias Plachta den Blick bei MagentaSport bereits wieder nach vorne.

Abschreiben sollte Mannheim die Haie dennoch nicht. Bereits im Viertelfinale gelang den Domstädtern gegen den ERC Ingolstadt ein historisches Comeback, als die Mannschaft ein 1:3 in der Serie noch zu einem 4:3 umbiegen konnte. Eine solche Aufholjagd hatten zuvor nur die Frankfurt Lions 2008 gegen die Iserlohn Roosters geschafft.

Geschlagen geben will sich im Lager der Kölner daher noch niemand. "Jetzt wird es sehr hart, aber wir werden nicht aufgeben", kündigte Pascal Zerressen an. "Wir werden am Dienstag wieder alles für den ersten Sieg tun", erklärte Headcoach Dan Lacroix.

So können Sie Kölner Haie - Adler Mannheim LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App