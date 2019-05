Die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben für ihre Abwehr geballte NHL-Erfahrung verpflichtet.

Die Wild Wings nahmen den 32 Jahre alten Kanadier Mark Fraser unter Vertrag, der 220 Spiele in der besten Liga der Welt bestritten hat.

"Seine physische Präsenz gerade in der eigenen Zone und vor dem Tor macht ihn für uns so wertvoll. Er steht außerdem stets für seine Mitspieler ein", sagte Manager Jürgen Rumrich.

Fraser spielte zuletzt für HKM Zvolen in der höchsten slowakischen Liga. In der NHL stand er bei den New Jersey Devils, den Toronto Maple Leafs und den Edmonton Oilers unter Vertrag.