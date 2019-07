Am 13. September startet die DEL in ihre 26. Saison. Einen spannenden Auftakt verspricht die Partie zwischen dem Vorjahres-Zweitplatzierten aus München, gegen die drittplatzierten Augsburger, die sich im Halbfinale eine nahezu unendliche Serie lieferten (ab 19.30 Uhr LIVE im TV, STREAM bei SPORT1).

Der amtierende Meister aus Mannheim tritt zunächst in Nürnberg an und erwartet dann am Sonntag, 15. September, vor heimischer Kulisse mit den Kölner Haien ebenfalls seinen Playoff-Halbfinal Gegner aus vergangener Saison (ab 17 Uhr LIVE im TV, STREAM bei SPORT1).

SPORT1 zeigt 24 Hauptrunden-Spiele

SPORT1 ist weiterhin als Free-TV-Partner mittendrin in der DEL und hat bereits 24 Livespiele für die Saison 2019/20 fixiert. Lediglich die Partien der letzten beiden Spieltage werden abhängig der Tabellensituation ausgewählt. In der Regel strahlt SPORT1 eine Begegnung amSonntagnachmittag (17.00 Uhr) live aus.

Insgesamt überträgt SPORT1 pro Saison mindestens 40 DEL-Spiele exklusiv im deutschen Free-TV. Darunter Partien der Hauptrunde sowie der anschließenden 1. Playoff-Runde, der Playoffs sowie der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Darüber hinaus werden alle DEL-Spiele live und in HD bei MAGENTA SPORT übertragen.

Pausen legt die DEL vom 4. - 13. November wegen des Deutschland-Cups in Krefeld ein, sowie für die WM-Vorbereitung vom 3. – 11. Februar 2020 ein.

Die Hauptrunde der 26. DEL-Saison endet mit dem 52. Spieltag am 8. März 2020. Ab dem 11. März 2020 beginnen die Playoffs. Ein mögliches siebtes Spiel der Finalserie wird am 30. April 2020 ausgetragen.

Der gesamte Spielplan ist ab sofort auf del.org und mobil über die DEL-App nach entsprechendem Update einzusehen.

Das Auftakt-Wochenende der 26. DEL Saison 2019-20 im Überblick

Freitag, 13. September (alle Spiele ab 19.30 Uhr)

Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg

Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt

Düsseldorfer EG - Pinguins Bremerhaven

Augsburger Panther - EHC Red Bull München (LIVE im TV und STREAM bei SPORT1)

Kölner Haie - Iserlohn Roosters

Straubing Tigers - Krefeld Pinguine

Thomas Sabo ICe Tigers - Adler Mannheim

Sonntag, 15. September

Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin (14 Uhr)

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (14 Uhr)

Krefeld Pinguine - Augsburger Panther (16.30 Uhr)

Iserlohn Roosters - Straubing Tigers (16.30 Uhr)

EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG (16.30 Uhr)

Adler Mannheim - Kölner Haie (ab 17 Uhr, LIVE im TV und STREAM bei SPORT1)

ERC Ingolstadt - Thomas Sabo Ice Tigers (19 Uhr)

Alle SPORT1-LIVE-Spiele im Überblick

Augsburger Panther – EHC Red Bull München (Freitag, 13. September ab 19.30 Uhr)

Adler Mannheim - Kölner Haie (Sonntag, 15. September ab 17 Uhr)

EHC Red Bull München – Eisbären Berlin (Sonntag, 22. September ab 17 Uhr)

Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG (Sonntag, 29. September ab 17 Uhr)

Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München (Sonntag, 06. Oktober ab 17 Uhr)

Krefeld Pinguine - Kölner Haie (Sonntag, 13. Oktober ab 17 Uhr)

Adler Mannheim - Thomas Sabo Ice Tigers (Sonntag, 27. Oktober ab 17 Uhr)

ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (Freitag, 01. November ab 17 Uhr)

Düsseldorfer EG - Schwenninger Wild Wings (Sonntag, 03. November ab 17 Uhr)

Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven (Sonntag, 17. November ab 17 Uhr)

Eisbären Berlin - Augsburger Panther (Sonntag, 24. November ab 17 Uhr)

Kölner Haie - Iserlohn Roosters (Sonntag, 01. Dezember ab 17 Uhr)

EHC Red Bull München – Adler Mannheim (Sonntag, 08. Dezember ab 17 Uhr)

Grizzlys Wolfsburg - Eisbären Berlin (Sonntag, 15. Dezember ab 17 Uhr)

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim (Donnerstag, 26. Dezember ab 17 Uhr)

EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg (Sonntag, 05. Januar ab 17 Uhr)

Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers (Sonntag, 12. Januar ab 17 Uhr)

Thomas Sabo Ice Tigers – Kölner Haie (Sonntag, 19. Januar ab 17 Uhr)

Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings (Sonntag, 26. Januar ab 17 Uhr)

Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt (Sonntag, 02. Februar ab 17 Uhr)

Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers (Freitag, 21. Februar ab 19.30 Uhr)

EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG (Sonntag, 23. Februar ab 17 Uhr)

Adler Mannheim – Krefeld Pinguine (Freitag, 28. Februar ab 19.30 Uhr)

Kölner Haie – Straubing Tigers (Sonntag, 01. März ab 17 Uhr)

N.N. (Freitag, 06. März ab 19.30 Uhr)

N.N. (Sonntag, 08. März ab 14 Uhr)

So können Sie die DEL LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Magenta Sport

Stream: SPORT1, Magenta Sport

Liveticker: SPORT1.de