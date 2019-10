Am Mittag richtete sich der Blick der Adler Mannheim und der Augsburger Panther noch Richtung Champions Hockey League, beide DEL-Klubs erfuhren bei der Auslosung ihre Gegner im Achtelfinale.

Am Abend steht wieder die Liga im Fokus, die zwei Teams treffen am 12. Spieltag aufeinander (DEL: Adler Mannheim - Augsburger Panther ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Während der Deutsche Meister aus Mannheim nach durchwachsenem Saisonstart langsam wieder in Form kommt und auf Platz fünf platziert ist, läuft es bei den Gästen noch nicht so richtig. Nach neun Spielen standen bereits sechs Niederlagen auf dem Konto. Am vergangenen Wochenende fuhren die Augsburger jedoch zwei Siege ein und auch der Krimi-Sieg in der CHL bei Liberec wird für Selbstvertrauen im bayerischen Schwaben sorgen.

Bremerhaven in Nürnberg gefordert

Überraschungsteam Fischtown Pinguins Bremerhaven ist zeitgleich bei den Thomas Sabo Ice Tigers gefordert, die Düsseldorfer EG empängt die Eisbären Berlin. (DEL: Der 12. Spieltag im LIVETICKER)

Klar an der Spitze liegt nach dem DEL-Startrekord der EHC Red Bull München - gefolgt von den Straubing Tigers, die München am Donnerstag die erste Niederlage der Saison zufügten.

Der 12. Spieltag der DEL im Überblick:

Donnerstag, 17. Oktober:

Straubing Tigers - EHC Red Bull München 5:1

Freitag, 18. Oktober:

Adler Mannheim - Augsburger Panther

Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin

Krefeld Pinguine - Grizzlys Wolfsburg

Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings

Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt

Thomas Sabo Ice Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven

So können Sie die Spiele des 12. Spieltags der DEL LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: Magenta Sport

Ticker: SPORT1