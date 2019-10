Der EHC Red Bull München nimmt volle Fahrt auf den Startrekord in der DEL!

Am 9. Spieltag kann der Vize-Meister bei den Fischtwon Pinguns Bremerhaven den neunten Saisonerfolg feiern und damit den Startrekord der Thomas Sabo Ice Tigers einstellen. (DEL, 9. Spieltag: Fischtown Bremerhaven Pinguins - EHC Red Bull München, ab 17.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) Die Nürnberger feierten in der Saison 2013/14 als erste DEL-Mannschaft neun Siege zum Auftakt.

Bremerhaven als Angstgegner

Allerdings hätten sich die Münchner wahrscheinlich ein anderes Ziel ihrer Dienstreise gewünscht. Immerhin entwickeln sich die Norddeutschen in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art Angstgegner. Bereits seit vier Spielen wartet der Vize-Meister auf einen Sieg gegen Bremerhaven.

Wenigstens der Langzeitvergleich macht dem EHC Mut für den Rekordsieg. 13 der 21 Begegnungen gingen an die Bullen. Dazu zeigten sich die Münchner auswärst in dieser Saison bisher in Torlaune. 23 Treffer konnte man auf gegnerischem Eis bereits feiern und musste nur neun Gegentreffer hinnehmen.

Auf dem Weg zu ihrem neunten Streich in Folge müssen die Münchner aber ihre Strafzeiten unter Kontrolle kriegen. Bereits 46 Mal musste ein Münchner Spieler in die Eisbox zum Abkühlen.

Bremerhaven hingegen hat sich mit vier Siegen und vier Niederlagen im oberen Tabellendrittel eingenistet und will diesen Platz nicht mehr so schnell hergeben. Dazu wäre, je nach den Ergebnissen der Konkurrenz, ein Sprung unter die ersten Drei möglich.

So können Sie die DEL-Partie Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: MagentaSport

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der 9. DEL-Spieltag im Überblick:

Eisbären Berlin - Straubing Tigers (14.00 Uhr)

ERC Ingolstadt - Kölner Haie (14.00 Uhr)

Grizzlys Wolfsburg - Düsseldorfer EG (14.00 Uhr)

Krefeld Pinguine - Adler Mannheim (16.30 Uhr)

Iserlohn Roosters - Augsburger Panther (16.30 Uhr)

Fischtown Puguins Bremerhaven - EHC Red Bull München (17.00 Uhr)

Schwenninger Wild Wings - Thomas Sabo Ice Tigers (19.00 Uhr)