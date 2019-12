Die DEL geht in die 28. Runde!

Bereits am Dienstag kommt es zu einem Duell der Extraklasse zwischen Tabellenführer EHC Red Bull München und Verfolger Straubing Tigers. Doch auch die Adler Mannheim haben mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg bei den Ice Tigers eine schwierige Aufgabe zu erledigen. (Tabelle der DEL)

Am Mittwoch wollen die Fishtown Pinguins bei der Düsseldorfer EG ihren Playoff-Platz verteidigen. (Spielplan der DEL)

Kracher-Derby in Straubing

Alle Eishockey-Fans richten am 28. Spieltag den Blick nach Straubing wenn die Tigers den EHC empfangen. Die Münchner wollen das Spitzenspiel erfolgreich bestreiten, um nach den zwei Pleiten gegen die Adler Mannheim wieder gegen ein Spitzenteam bestehen zu können. (DEL: Straubing Tigers - EHC Red Bull München, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

An Straubing hat der EHC gemischte Erinnerungen. Den ersten Vergleich in Niederbayern gewannen die Tigers satt mit 5:1, das Rückspiel in München entschied die Landeshauptstadt für sich. Die Straubinger fühlen sich für das Duell gewappnet. Seit fünf Ligaspielen sind sie ungeschlagen, daher kommt das Derby für die Niederbayern genau richtig.

Adler wollen Höhenflug fortsetzen

Die Adler Mannheim eilen derzeit von Sieg zu Sieg. Neun Siege in Serie wurden zuletzt gefeiert, in Nürnberg soll der zehnte folgen.

Die Ergebnisse der Ice Tigers sind unterdessen eher durchwachsen. Zwar konnten die letzten beiden Spiele gewonnen werden, doch machte die Defensive der Franken dabei nicht immer einen sattelfesten Eindruck. Zudem hatte Nürnberg in den beiden Duellen gegen Mannheim in dieser Saison deutlich das Nachsehen.

Dennoch muss zu Hause nun ein Sieg folgen, wenn Nürnberg den direkten Playoff-Platz festigen will. (DEL: Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg - Adler Mannheim, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Fishtown will in Düsseldorf bestehen

Am Mittwoch duelliert sich die Düsseldorfer EG mit den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven. (DEL: Düsseldorfer EG - Fishtown Pinguins Bremerhaven, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Bremerhaven rangiert derzeit auf dem letzten direkten Playoff-Platz und will diesen mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Düsseldorf festigen.

Die DEG erhofft sich ihrerseits durch einen Erfolg den Kampf um die vorderen Plätze wieder zu eröffnen und letztlich die Playoff-Quali zu umgehen.

Eisbären zu Hause gegen Krefeld - Augsburg fordert Ingolstadt

Zudem wollen die Eisbären Berlin gegen die Pinguine aus Krefeld, die derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz rangieren, bestehen, um den Abstand auf die Playoff-Konkurrenz zu halten. (DEL: Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Der ERC Ingolstadt muss unterdessen in Augsburg antreten. Die Panther sind nach der letztjährigen Fabelsaison weit unter ihren Möglichkeiten, haben aber auch noch die Chance die Post-Season zu erreichen. Dafür dürfen sich die Augsburger aber keinen großen Ausrutscher mehr leisten. (DEL: Augsburger Panther - ERC Ingolstadt, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Außerdem müssen die Kölner Haie in Iserlohn antreten (DEL: Iserlohn Roosters - Kölner Haie, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) und die Grizzlys Wolfsburg empfangen die Wild Wings aus Schwenningen, die ihren Trainer unlängst entlassen haben. (DEL: Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Der 28. Spieltag im Überblick:

Dienstag, 17. Dezember

Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine (19:30 Uhr)

Iserlohn Roosters - Kölner Haie (19:30 Uhr)

Straubing Tigers - EHC Red Bull München (19:30 Uhr)

Thomas Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim (19:30 Uhr)

Mittwoch, 18. Dezember

Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings (19:30 Uhr)

Augsburg Panther - ERC Ingolstadt (19:30 Uhr)

Düsseldorfer EG - Fishtown Pinguins Bremerhaven (19:30 Uhr)

So können Sie die DEL LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App