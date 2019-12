Die Nürnberg Ice Tigers müssen am 31. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Cheftrainer Kurt Kleinendorst verzichten.

Der 58-Jährige reiste einen Tag vor dem Spiel bei den Augsburger Panthern am zweiten Weihnachtsfeiertag in seine Heimat USA, um an der Trauerfeier für seinen verstorbenen Bruder Scot teilzunehmen (DEL, 31. Spieltag: Augsburger Panther - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Am Samstag gegen Vizemeister Red Bull München soll Kurt Kleinendorst zurück an der Bande sein.