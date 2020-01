Haie in München unter Zugzwang

vergrößernverkleinern Jason Akeson muss mit den Kölner Haien in München ran © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Kölner Haie befinden sich aktuell in einer schwierigen Situation. Nach vier Pleiten in Folge soll wieder ein Sieg her. Rivale Düsseldorf empfängt Berlin.